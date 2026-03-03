L’ambassadrice de Tunisie en Finlande, Nabiha Hajjaji, a effectué depuis la fin du mois de février une série de visites à la société ABB Finlande, spécialisée dans l’énergie, les équipements électriques lourds et les technologies d’automatisation, en vue de consolider la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs agricole et des énergies vertes.

Selon un communiqué publié lundi par le ministère des Affaires étragères, la diplomate tunisienne a tenu une réunion de travail avec les responsables de l’entreprise finlandaise, consacrée à la présentation de ses différentes activités et à l’examen des perspectives de partenariat avec la Tunisie.

Les échanges ont porté en particulier sur les domaines prioritaires liés à la modernisation des mécanismes de gestion des ressources en eau, au développement de la transformation agricole ainsi qu’au renforcement du système d’énergie propre.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la représentation diplomatique tunisienne à Helsinki pour promouvoir les opportunités d’investissement et de coopération technologique, en appui aux orientations nationales en matière de transition énergétique et de modernisation du secteur agricole.