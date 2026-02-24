Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de réassurance, Tunis Re, réuni en date du 17 février 2026, a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extra Ordinaire, afin de procéder à une augmentation de capital pour le relever à au moins 200 MD, d’après un communiqué publié sur le site de la Bourse de Tunis.

Par cette décision, Tunis Re vise à se rapprocher, le plus possible, des exigences réglementaires imposées aux réassureurs sur le marché étranger. Les modalités de réalisation de cette augmentation seront validées lors du conseil du 26 mars 2026.