Une mission économique et commerciale à Nairobi (Kenya), sera organisée les 25 et 26 mars 2026 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la Tunisie et les pays membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Cette mission se tiendra en marge de la 2ᵉ édition du Forum du COMESA sur l’investissement (CIF 2026), prévue le 26 mars 2026, et comprendra également la participation à la Conférence internationale sur l’investissement au Kenya (Kenya International Investment Conference and Expo (KIICO), le 25 mars 2026.

La mission constituera une opportunité pour promouvoir les exportations tunisiennes sur les marchés d’Afrique Orientale et Australe et pour identifier des opportunités d’investissement et de partenariat entre les deux pays. Elle permettra une mise en relation avec des investisseurs régionaux et internationaux ainsi qu’avec des représentants de différents opérateurs économiques et des partenaires commerciaux potentiels dans divers secteurs.