La 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel sera bouclée mercredi par le match en retard entre Espérance Sportive de Tunis et ES Métlaoui, prévu à 13h00. Une affiche aux objectifs opposés : le leader veut consolider sa première place, tandis que le club du bassin minier cherche à mettre fin à une série sans victoire.

Cette rencontre marquera également les débuts officiels du technicien français Patrice Beaumelle sur le banc espérantiste. Il succède à l’intérim assuré par son compatriote Christian Bracconi, après la séparation avec Maher Kanzari. Sous la conduite de Bracconi, le club de Bab Souika a enchaîné trois victoires consécutives, se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique et reprenant la tête du championnat avec 46 points.

L’Espérance pour accentuer son avance

Les Sang et Or viseront un quatrième succès d’affilée afin de creuser l’écart à quatre points sur leur dauphin, le Club Africain, avant un déplacement délicat dimanche chez Olympique de Béja pour la 22e journée.

Le leader s’appuie sur la meilleure défense du championnat, avec seulement six buts encaissés, et quatre matches consécutifs sans encaisser toutes compétitions confondues. Le retour du défenseur algérien Mohamed Amine Tougaï a renforcé l’équilibre défensif. Offensivement, l’équipe dispose également de la meilleure attaque (35 buts), portée notamment par Jacques Diarra, Aboubacar Diakité, ainsi que les milieux offensifs Chiheb Jebali, Houssem Tka et la recrue Moez Haj Ali.

Le staff devra toutefois composer sans le Brésilien Yan Sasse, blessé lors du dernier match face au Stade tunisien, ainsi qu’avec l’indisponibilité persistante de Yassine Meriah et du Nigérian Ogbelu, ménagé avant les échéances continentales, notamment la double confrontation face à Al Ahly en Ligue des champions.

Métlaoui face à un test majeur

Septième avec 26 points, l’ES Métlaoui reste sur cinq matches sans victoire et a été fragilisée par le départ hivernal de son meilleur buteur Ahmed Ouled Bahia (6 buts), transféré à Arab Contractors.

Suspendu, l’entraîneur Imed Ben Younes suivra la rencontre depuis les tribunes. Il devrait miser sur des solutions offensives alternatives, notamment le Guinéen Naby Sylla. Défensivement, le duo Eric Kouassi – Cherif Boudian devra protéger l’arrière-garde dirigée par Farès Meskini, en appliquant un pressing haut pour perturber les relances adverses.

Invaincue à domicile cette saison (trois victoires et sept nuls en dix matches), la formation minière reste toutefois sur quatre matches nuls consécutifs devant son public. La réception du leader constitue donc un test crucial dans sa quête de relance.