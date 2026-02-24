La Commission internationale du théâtre francophone (CITF) a lancé son appel à projets pour ses programmes Exploration/Recherche et Création/Circulation, destinés aux artistes de théâtre expérimentés.

Les initiatives visent à favoriser l’émergence de nouvelles approches de la pratique théâtrale, encourager les échanges entre créateurs de différents pays francophones et soutenir la consolidation de partenariats artistiques internationaux.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2026.

Le programme Exploration/Recherche permet aux artistes d’expérimenter et de confronter leurs pratiques avant un projet de coproduction. Les projets doivent impliquer au moins trois partenaires, originaires de trois gouvernements différents de l’espace francophone et répartis sur au moins deux continents.

La CITF attribue une subvention maximale de 5 000 € (environ 17 000 dinars tunisiens) pour couvrir notamment les frais liés à la participation des partenaires.

Le programme Création/Circulation soutient la production, la diffusion et la circulation de spectacles. Les projets doivent impliquer au moins trois partenaires artistiques, dont au moins deux compagnies, originaires de trois gouvernements francophones et répartis sur au moins deux continents. La création doit se dérouler entre mai et décembre 2026 avec un minimum de quatre représentations pour la création ou dix représentations pour la circulation.

La subvention maximale attribuée par la CITF pour ce programme est de 25 000 € (environ 85 dinars tunisiens).

Les projets sont évalués selon trois critères : artistique, retombées pour la francophonie et faisabilité. Une attention particulière est accordée à la diversité, à l’équité des genres et à une rémunération juste des partenaires.

Les candidatures se font exclusivement en ligne via les formulaires officiels de la CIFT et doivent inclure un budget détaillé, des lettres d’engagement, une note d’intention, une courte vidéo de présentation, le texte ou des extraits de l’œuvre et un calendrier détaillé du projet.