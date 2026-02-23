L’optimisme prévaut sur la Bourse de Tunis. L’indice Tunindex s’est envolé, lundi, de 0,91 % à 14 948,59 points dans un volume garni de 8,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SAM s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action a signé une progression de 5,1 % à 5,150 D dans un volume de 110 mille dinars.

Le titre POULINA GROUP HOLDING s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action s’est bonifiée de 3,7 % à 24,660 D. La valeur a alimenté le marché avec un flux de 959 mille dinars.

Le titre CELLCOM a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de 5,4 % à 2,460 D, dans un flux limité de 76 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action a abandonné 4,1 % à 0,470 D. La valeur a été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre AMEN BANK a été la valeur la plus convoitée sur la séance. L’action a inscrit une progression de 1,7 % à 59 D en drainant des échanges de 1,1 MD.