La pharmacie centrale de Tunisie a appelé, lundi, ses clients, parmi les pharmaciens, les distributeurs de médicaments en gros, les dentistes, les vétérinaires, les propriétaires de laboratoires d’analyses et les responsables des structures de santé publiques, à présenter leurs demandes d’approvisionnement en médicaments 48 heures avant la suspension d’activités de toutes ses filiales en vue d’effectuer l’inventaire mensuel des stocks, qui se tiendra du 25 au 27 février 2026, afin d’éviter toute rupture de stock.

La pharmacie centrale a précisé dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que l’activité de ses filiales dans la ville du médicament à Ben Arous : les stocks de réserve des pharmacies et des hôpitaux, ainsi que le dépôt de Tudipharma et le centre de distribution et sa filiale de vaccination et de sérums à la Soukra sera suspendue les 25, 26 et 27 février 2026.

L’activité des filiales de la pharmacie centrale concernant les commandes urgentes, Distriphar, la filiale des produits chimiques dans la ville du médicament à Ben Arous, les deux filiales: Sudivac pour le grand public et Sudivac pour les hôpitaux dans le gouvernorats de Sousse, les filiales Sipharma pour le grand public et Sipharma pour les hôpitaux dans le gouvernorat de Sfax, les solutions intraveineuses dans la zone industrielle de Mghira, et ses filiales dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa et Médenine, sera suspendue les 26 et 27 février 2026.