La balance commerciale alimentaire a enregistré, à fin janvier 2026, un excédent de 424,9 MD contre un excédent de 175,1 MD, durant le même mois de l’année précédente, enregistrant ainsi, un taux de couverture de 190,3% à fin janvier 2026 contre 125,1% à fin janvier 2025, d’après les données publiées, lundi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 2,7% alors que les importations ont baissé de 32,5%.

Les prix à l’exportation ont diminué de 3,2% pour l’huile d’olive et de 27,5% pour les tomates, tandis qu’ils ont augmenté de 12,1% pour les produits de la pêche, de 3,7% pour les dattes et de 17,7% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente.

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a chuté à 11,94 DT/kg, enregistrant une diminution de 3,2% par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui est des prix à l’importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 16,7% pour le blé dur, de 10,5% pour le blé tendre et de 8,7% pour le maïs, tandis qu’ils ont augmenté de 13,2% pour l’orge.

Le prix du sucre augmenté de 44,0%, tandis que les prix des huiles végétales a baissé de 6,7% et ceux du lait et des dérivés de 9,2%.

A noter que les importations alimentaires ont représenté 7,1% des importations totales, alors que les exportations alimentaires ont représenté 16,9% des exportations totales.

L’excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à compenser le déficit de la balance commerciale globale à hauteur de 33%.

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale globale du pays a enregistré, à fin janvier 2026, une baisse de 27% avec (-1287,6 MD).