Un projet de forage de deux puits profonds dans la rÃ©gion El Kabel Ã Siliana-sud (27 litres/s) sera rÃ©alisÃ©, prochainement, en vue de renforcer les ressources en eau dansÂ la rÃ©gion.

Le chef du district de la SONEDE Ã Siliana, Bahaeddine Mhamdi, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que les travaux dâ€™Ã©quipement et de raccordement seront exÃ©cutÃ©s, avant lâ€™Ã©tÃ© 2026, de maniÃ¨re Ã faire face au pic de consommation de lâ€™eau potable, durant cette pÃ©riode.

Il a ajoutÃ© que le projet dâ€™alimentation en eau potable au profit des rÃ©gions Zriba Ã Siliana-sud (200 foyers) et Argoub El Khalsa (50 foyers) a Ã©tÃ© achevÃ©, outre la crÃ©ation dâ€™un nouveau puits dans le village de Dokhania Ã El Krib (70%).

Parmi les projets programmÃ©s, figurent,Â notamment, la construction de nouveaux puits (25 litres/s) Ã Ain Zine 4 et Ain Nchem Ã Bargou, ainsi que le raccordement du nouveau puits rÃ©alisÃ© Ã Errhouia pour fournir lâ€™eau potable aux habitants dâ€™El Hmaima.