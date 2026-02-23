La Tunisie accueillera en avril 2026 un Ã©vÃ©nement majeur pour le monde des affaires : le CongrÃ¨s arabo-africain sur l’arbitrage et l’investissement. OrganisÃ© par lâ€™Association dâ€™Arbitrage International Arabo-Africain (AIAA), cet Ã©vÃ©nement rÃ©unira une Ã©lite dâ€™experts juridiques et de dÃ©cideurs Ã©conomiques pour dÃ©battre du rÃ´le crucial de lâ€™arbitrage commercial dans le dÃ©veloppement des investissements entre le monde arabe et lâ€™Afrique.

L’objectif de ce congrÃ¨s est de crÃ©er un espace de dialogue visant Ã adapter l’Ã©cosystÃ¨me juridique aux transformations Ã©conomiques rapides. Les participants, venus de divers pays, plancheront sur les moyens de sÃ©curiser les droits des investisseurs et d’amÃ©liorer le climat des affaires dans la rÃ©gion grÃ¢ce Ã des mÃ©canismes efficaces de rÃ¨glement des litiges.

Sur ses rÃ©seaux sociaux, lâ€™AIAA prÃ©cise que le programme de la rencontre s’annonce dense et stratÃ©gique. Il comprendra des sessions scientifiques sur les lÃ©gislations modernes rÃ©gissant lâ€™investissement, des ateliers sur le soutien aux partenariats rÃ©gionaux, ainsi que des dÃ©bats consacrÃ©s Ã lâ€™efficacitÃ© des centres d’arbitrage internationaux. Une attention particuliÃ¨re sera portÃ©e Ã l’adaptation des cadres juridiques aux nouveaux dÃ©fis mondiaux, tels que la numÃ©risation, lâ€™Ã©conomie verte et les grands projets transfrontaliers.

Les organisateurs justifient le choix de la date d’avril 2026 par le besoin pressant dâ€™harmoniser les visions juridiques. Face Ã la justice traditionnelle, souvent lente, lâ€™arbitrage apparaÃ®t comme une solution alternative indispensable pour accÃ©lÃ©rer la rÃ©alisation des grands projets d’investissement.

Ce rendez-vous devrait Ãªtre marquÃ© par la signature de plusieurs accords de coopÃ©ration entre les institutions Ã©conomiques et juridiques participantes.

Au-delÃ des Ã©changes, cet Ã©vÃ©nement reprÃ©sente une opportunitÃ© stratÃ©gique pour la Tunisie. Il vise Ã consolider sa position en tant que pÃ´le rÃ©gional dâ€™arbitrage international et Ã affirmer son attractivitÃ© pour les compÃ©tences juridiques de la rÃ©gion, confirmant ainsi sa place sur la carte de lâ€™expertise juridique contemporaine.