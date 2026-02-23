L’ICCROM lance un programme de formation en résidence approfondie à l’artisanat à Rome visant à renforcer les compétences de 20 aspirants artisans africains de Tunisie, de Côte d’Ivoire, d’Égypte et du Kenya (5 par pays), qui s’intéressent particulièrement à une ou plusieurs des spécialités suivantes : la taille de pierre et le travail du marbre ; la maçonnerie, la plâtrerie et les enduits décoratifs ; la charpenterie ; la métallerie et la mosaïque, dans le cadre du projet ” Vers un développement durable en Afrique : renforcement des capacités de transformation pour faire progresser l’artisanat dans la conservation du patrimoine culturel “.

Il est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et mis en œuvre par l’ICCROM en partenariat avec l’association Be Human affiliée au Vatican et les institutions locales suivantes : le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, l’Université Senghor en Égypte, les Musées nationaux du Kenya (NMK) et l’Institut national du patrimoine (INP) en Tunisie, indique l’ICCROM sur son site en ligne.

Cette résidence est destinée à devenir un artisan travaillant la pierre, le marbre, la brique, le plâtre, le stuc, le bois, le métal ou la mosaïque et constitue une opportunité de développer les compétences artisanales et de préservation du patrimoine dans l’un des plus beaux cadres patrimoniaux au monde.

*Voici les détails :

Lieu : Rome, Italie

Durée : résidence de 8 mois (2 mois de formation à la culture et à la langue italiennes + 6 mois de formation)

Date de début : avril 2026

Hébergement : Les appartements et les chambres sont partagés entre personne du même genre et en fonction des affinités des candidats.

La date de début peut varier en fonction des délais de traitement des visas.

– Prise en charge :

La participation au programme est gratuite. Les organisateurs se chargeront des démarches pour l’obtention des visas pour tous les participants et prendront en charge les frais de voyage aller-retour depuis les pays d’origine des participants, l’hébergement, l’assurance et les repas. Les participants recevront une indemnité journalière pour couvrir leurs dépenses quotidiennes de base, conformément aux règlements institutionnels applicables.

– Le modèle de formation :

Le programme, dispensé par les experts et les partenaires de l’ICCROM, s’inspire du modèle organisationnel et pédagogique couronné de succès de l’École des arts et métiers de la Fabbrica di San Pietro au Vatican, qui sert de cadre de référence à partir duquel le personnel enseignant et le matériel pédagogique sont sélectionnés et adaptés en fonction des besoins spécifiques identifiés par les partenaires locaux. Ancré dans l’éducation et la formation pratique, le programme soutient la préservation locale du patrimoine culturel en encourageant l’artisanat traditionnel menacé de disparition.

– L’objectif principal est de former les apprentis artisans à l’entretien et à la préservation du patrimoine culturel en leur transmettant des compétences, des techniques et des pratiques professionnelles. Grâce à la collaboration entre les artisans africains et les maîtres artisans italiens, le programme favorise le développement des compétences, les échanges culturels et le transfert de connaissances intergénérationnel de manière pertinente et durable au niveau local.

– Méthodologie :

La formation adopte une approche intensive et pratique, combinant des conférences, des ateliers, des séminaires, des visites guidées et des travaux pratiques sur sites réels, selon quatre modules d’apprentissage interconnectés :

– Tronc commun sur l’entretien et la préservation du patrimoine

Cours spécialisés en fonction de la spécialisation artisanale des participants, notamment la taille de pierre et le travail du marbre ; la maçonnerie, la plâtrerie et les enduits décoratifs ; la charpenterie ; la métallerie et la mosaïque

Activités pratiques

Séminaires et visites sur le terrain

Un programme provisoire est disponible et sera affiné en fonction du profil des participants et des contributions des partenaires.

Les participants auront également l’occasion d’apprendre auprès de maîtres artisans italiens grâce à une formation pratique à Rome. C’est dans cette optique que, pendant les deux premiers mois, une immersion dans la langue et la culture italiennes sera également proposée afin d’aider les participants à apprendre les termes clés et à mieux connaître la culture et l’histoire de Rome et ses traditions.

L’un des objets prioritaires du programme est de générer un effet multiplicateur en permettant aux participants d’agir en tant que formateurs et personnes ressources au terme de leur séjour, garantissant ainsi la reproduction et l’ancrage institutionnel du programme aux niveaux national et local.

À la suite de leur séjour de huit mois, les participants sélectionnés retourneront dans leur pays d’origine pour prendre part à un programme structuré de formation des formateurs (ToT), garantissant ainsi l’appropriation locale et l’impact à long terme au-delà de la durée du séjour.

– Comment postuler :

Le programme est ouvert à 20 jeunes apprentis artisans (5 par pays) ayant la nationalité et résidant en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Kenya ou en Tunisie, et manifestant un intérêt pour l’un des domaines suivants :

*la taille de pierre et le travail du marbre ;

*la maçonnerie, la plâtrerie et les enduits décoratifs ;

*la charpenterie ;

*la métallerie ;

*la mosaïque

Une expérience professionnelle antérieure est un atout, mais n’est pas obligatoire. Par contre, la connaissance de l’anglais et/ou du français est indispensable.

La priorité sera donnée aux femmes et aux candidats disposant de moyens financiers limités pour accéder à des formations similaires.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature avant le 25/02/2026 via le formulaire d’inscription officiel.

Pour postuler, il faudrait joindre (en anglais ou en français) :

Copie de votre passeport avec une validité d’au moins 1 an

CV + lettre de motivation, ou une vidéo (1 à 2 min) avec votre présentation et vos motivations

Portfolio (vidéos, photos des réalisations du candidat)

Déclaration sur l’honneur ou lettre de recommandation de représentants de la communauté locale confirmant la fiabilité et l’engagement du candidat

Les candidats sélectionnés seront contactés pour planifier un entretien en ligne avec les organisateurs.

Formats acceptés : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png, tif, tiff, pptx, mp4, mov

Taille maximale des fichiers : 10 Mo

Pour toute information ou question technique concernant la soumission en ligne, il faudrait contacter : residencyprogramme@iccrom.org ajoute l’Prganisation.

L’ICCROM est une organisation intergouvernementale au service de ses États membres qui promeut la conservation du patrimoine culturel sous toutes ses formes et dans le monde entier. Son mandat s’inscrit dans l’esprit de la déclaration universelle de l’UNESCO de 2001 relative à la diversité culturelle, laquelle stipule que « le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationales. »

Depuis plus de soixante ans, l’ICCROM s’est associé à ses États membres afin de les soutenir dans la sauvegarde de leur patrimoine, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières. Travaillant aux niveaux international et gouvernemental, avec des institutions et des professionnels sur le terrain, l’organisation engage et informe les nouvelles générations de professionnels et le grand public intéressés par le patrimoine.

Seule institution du genre dans le monde, la structure réduite de l’ICCROM et sa flexibilité lui permettent de répondre rapidement aux besoins de ses États membres. Parallèlement, en tant qu’organisation intergouvernementale disposant d’un vaste réseau d’experts en matière de conservation, l’ICCROM s’appuie sur des collaborations institutionnelles officielles avec des organisations telles que l’UNESCO, qu’il s’agisse du siège ou de ses bureaux régionaux, ainsi que de son Comité du patrimoine mondial dont l’ICCROM est une Organisation consultative, des organisations non gouvernementales telles que l’ICOMOS, l’ICOM, l’ICA et la CII, et des instituts scientifiques et universités des États membres.

Les acteurs du domaine de la préservation patrimoniale, y compris les scientifiques, les restaurateurs, les conservateurs de musées, les responsables de sites, les archivistes, les chercheurs et les archéologues s’appuient sur l’ICCROM pour ses initiatives de classe internationale en matière de formation, d’information, de recherche, de coopération et de sensibilisation en matière de conservation.

Côté formation, L’ICCROM développe des programmes pédagogiques innovants, des outils et matériels inhérents à la conservation et la restauration et organise des sessions de formation professionnelle dans tous les pays. Depuis 1956, l’ICCROM s’est engagé à dispenser des formations de haut niveau aux générations de conservateurs du monde entier.

S’agissant du volet information, l’ICCROM possède l’une des principales bibliothèques de conservation du monde. Le catalogue offre plus de 120 000 livres, rapports et revues spécialisées disponibles dans plus de 70 langues. L’ICCROM dispose également d’une collection de plus de 200 000 images de sites et objets ainsi que de divers témoignages relatifs à ses activités de formation, scientifiques et menées sur le terrain ces dernières années.

Pour ce qui est de la recherche, L’ICCROM influence le programme de recherche des institutions de conservation culturelle, coordonne le partage des connaissances et crée des environnements stimulants et collaboratifs au sein desquels les chercheurs peuvent se réunir et encourage une coopération interdisciplinaire, interrégionale et internationale en rassemblant divers experts et institutions du monde entier afin d’apporter conseils techniques, éducation et formation et d’effectuer des visites de sites. Elle s’emploie à sensibiliser et à soutenir la conservation et la restauration à tous niveaux, depuis les organismes internationaux aux gouvernements et communautés. L’organisation fournit une assistance technique à ses États membres à travers le partage d’outils didactiques, d’informations, d’ateliers et d’opportunités de formation.