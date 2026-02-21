L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée devant le Stade Tunisien (1-0), dans un match en retard comptant pour la 20e journée de la Ligue 1, disputé samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Houssem Tka à la 21e.

A la faveur de ce succès, le 14e de la saison, l’Espérance de Tunis qui compte encore un match en moins, reprend la tête du classement avec 46 points, tandis que le Stade Tunisien est troisième avec 41 points.

Le match a, en outre, été marqué par la sortie sur blessure du brésilien de l’Espérance Yann Sasse, ce qui pourrait constituer un coup dur pour le représsentant tunisien en Ligue des champions africaine de football, opposé en quart de finale de la compétition, à Al-Ahly d’Egypte.

A noter, par ailleurs, que la formation de Beb Souika a annoncé ce samedi, le parachèvement des démarches relatives à l’engagement du technicien français, Patrice Beaumelle, et de son staff technique.

Samedi 21 février

A Radès:

Espérance ST 1 Houssem Tka (21)

S. Tunisien 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 46 20 14 4 2 35 6 +29

2. Club Africain 45 21 13 6 2 28 8 +20

3. Stade Tunisien 41 21 11 8 2 23 7 +16

4. CS Sfaxien 39 21 11 6 4 28 11 +17

5. US Monastir 36 21 9 9 3 23 13 +10

6. Etoile du Sahel 30 21 8 6 7 21 18 +03

7. ES Zarzis 26 21 7 5 9 19 22 -03

8. ES Métlaoui 26 20 6 8 6 13 17 -04

9. JS Omrane 25 21 7 4 10 15 24 -09

10. AS Marsa 25 21 8 1 12 20 20 00

11. US Ben Guerdane 24 21 5 9 7 13 17 -04

12. CA Bizertin 24 21 6 6 9 12 20 -08

13. JS Kairouan 20 21 6 2 13 14 32 -18

14. O. Béja 18 21 5 3 13 11 31 -20

15. AS Gabès 17 21 3 8 10 10 24 -14

16. AS Soliman 13 21 2 7 12 9 24 -15