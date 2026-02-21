La Fédération algérienne de football a annoncé que l’Algérie disputera deux matches amicaux en mars prochain en Italie face au Guatemala et à l’Uruguay. Ce stage s’inscrit dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde de football 2026.

Deux tests en quatre jours

Selon la FAF, les Verts affronteront d’abord le Guatemala, 94e au dernier classement FIFA, le vendredi 27 mars au stade Luigi-Ferraris de Gênes à 20h30. Ils seront ensuite opposés à l’Uruguay, 17e mondial, le mardi 31 mars à l’Allianz Stadium de Turin, également à 20h30.

Ces rencontres doivent permettre au staff technique d’évaluer le groupe face à des profils d’adversaires différents avant le rendez-vous mondial.

Préparation au Mondial nord-américain

Ces deux matches internationaux s’inscrivent dans la stratégie globale de préparation de la sélection algérienne pour la phase finale prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour son retour sur la scène mondiale, l’Algérie évoluera dans le groupe J, en compagnie de l’Argentine, de l’Autriche et de la Jordanie.

Entrée en lice face à l’Argentine

Les Verts débuteront la compétition le 17 juin contre l’Argentine à Kansas City. Ils affronteront ensuite la Jordanie le 23 juin à Santa Clara, en Californie, avant de conclure la phase de groupes face à l’Autriche le 28 juin, de nouveau à Kansas City.

Ce calendrier propose d’emblée un adversaire de premier plan, suivi de deux rencontres décisives pour la qualification.