Dans un contexte économique où la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient un pilier de la performance globale, Hyundai Tunisie réaffirme son engagement citoyen. Pour la troisième année consécutive, la marque renouvelle son opération phare en faveur des populations vulnérables.

Une logistique de la générosité

En partenariat étroit avec l’association Un Sourire Pour Tous, Hyundai Tunisie a orchestré la distribution de couffins alimentaires destinés à 200 familles. Cette action, loin d’être un simple geste ponctuel, s’inscrit dans une stratégie de soutien logistique et matériel visant à garantir la dignité des foyers durant le mois saint.

Au-delà du don : les valeurs en mouvement

Cette initiative illustre la convergence entre les impératifs de la marque et les besoins du terrain. Elle repose sur trois piliers fondamentaux :

L’entraide comme moteur de cohésion sociale.

La responsabilité sociale intégrée au cœur du modèle opérationnel.

L’engagement durable, prouvant que la pérennité d’une action décuple son impact.

La force d’un écosystème solidaire

La réussite de cette campagne repose sur une synergie entre les équipes internes de Hyundai et l’expertise de terrain d’Un Sourire Pour Tous. Ce maillage permet de transformer une intention philanthropique en un impact tangible et mesurable. Ensemble, nous continuons de prouver que la générosité est un levier puissant de transformation positive pour la société tunisienne.