“Layali Slimania” revient pour une 14ème édition, du 8 au 14 mars 2026, renouant ainsi avec son rendez-vous annuel ramadanesque et confirmant sa place parmi les temps forts de la programmation artistique et culturelle du mois de Ramadan dans la médina de Tunis.

Le public est convié à des soirées musicales accueillies dans le cadre patrimonial de la maison de la culture Slimania. Le programme qui sera dévoilé prochainement propose des rencontres artistiques où l’authenticité du répertoire dialogue avec la création contemporaine, dans une atmosphère imprégnée de la spiritualité et de la singularité du mois sacré.

Au delà des concerts, les “Nuits ramadanesques de la Slimania” se veulent un espace de rencontre intergénérationnelle et un lieu de dialogue artistique, reflétant la richesse de l’identité culturelle tunisienne et affirmant la musique comme trait d’union entre héritage et présent.

La manifestation est organisée sous l’égide de la délégation régionale des affaires culturelles du gouvernorat de Tunis, avec le soutien de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), de la Direction de la musique et de la danse, ainsi que de l’Amicale des agents et fonctionnaires de l’Institut national du patrimoine (INP).