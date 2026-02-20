Le marchÃ© Boursier poursuit son Ã©lan positif. Lâ€™indice de rÃ©fÃ©rence a clÃ´turÃ© la sÃ©ance, de vendredi, 20 fÃ©vrier 2026, sur une belle performance de 0,57 % Ã 14 813,98 points, selon lâ€™analyse de lâ€™intermÃ©diaire en Bourse, Â«Â Tunis ValeursÂ Â».

Les volumes ont Ã©tÃ© soutenus sur la sÃ©ance, cumulant une enveloppe de 12,3 MD.

Le titre POULINA GROUP HOLDING sâ€™est offert la plus forte hausse de la sÃ©ance. Lâ€™action de la sociÃ©tÃ© a inscrit une avancÃ©e de 6 % Ã 23,790 D, dans un volume garni de 2,6 MD.

Le titre SAM a figurÃ© parmi les grands gagnants de la sÃ©ance. Lâ€™action a affichÃ© une embellie de 5,4 % Ã 4,900 D, en drainant des Ã©changes de 100 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENERAL sâ€™est placÃ© en lanterne rouge du TUNINDEX. Lâ€™action a accusÃ© une correction de â€“ 4,5 % Ã 9,550 D notant que la valeur a Ã©tÃ© transigÃ©e Ã hauteur de 4 mille dinars seulement sur la sÃ©ance.

Sans faire lâ€™objet de transactions sur la sÃ©ance, le titre ALKIMIA a figurÃ© parmi les plus grands perdants de la sÃ©ance. Lâ€™action a reculÃ© de â€“4,4 % Ã 12,900 D.