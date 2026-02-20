La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncÃ©Â lâ€™arrÃªt, Ã la fin du premier semestre 2027, du rÃ©seau mobile de troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration (3G).

Et de prÃ©ciser dans une note adressÃ©e, le 19 fÃ©vrier 2026, aux Ã©tablissements bancaires ainsi qu’Ã Â l’Office National des Postes que cette mesure sâ€™inscrit dans le cadre de la concrÃ©tisation de la Â Â stratÃ©gie nationale de transformation numÃ©rique.

La BCT a appelÃ©, Ã cette occasion, les banques et lâ€™Office national des Postes Ã prendre les mesures nÃ©cessaires pour anticiper cette transition en coordination Ã©troite avec les parties concernÃ©es, afin de garantir la continuitÃ© des services et dâ€™Ã©viter tout risque logistique, opÃ©rationnel ou technique durant la phase de migration technologique.

Et dâ€™expliquer que cet arrÃªt aura un impact potentiel sur les Ã©quipements et les systÃ¨mes s’appuyant sur les rÃ©seaux mobiles, notamment, les Terminaux de Paiement Ã‰lectronique (TPE) et les solutions monÃ©tiques associÃ©es.