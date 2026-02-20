” La tendance haussière entamée depuis le début de l’année s’est poursuivi durant la semaine du 16 au 20 février 2026. Le Tunindex a pris 0,7 % à 14 731,20 points, affichant ainsi une performance positive de 10,1 % depuis le début de l’année 2025″, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Sur le front des échanges, en dépit de l’absence de transactions de bloc, le volume total échangé sur cette semaine a été conséquent, totalisant une enveloppe de 60,3 MD, soit un volume quotidien moyen de 12 MD. UIB a été le titre le plus échangé, accaparant 27,9 % du volume total échangé sur la semaine, soit 16,8 MD.

Analyse des valeurs :

Le titre BTE s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action de la banque privée a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +18,7 % à 4,630 D, dans un volume quasi-nul.

Le titre CITY CARS a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du concessionnaire automobile a gagné 15,6 % à 28,890 D, en amassant un volume de 519 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Le titre UBCI s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre de la banque privée a reculé de –10,3 % à 34,000 D, dans un volume de 72 mille dinars.

UIB a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant un volume dépassant les 16,8 MD sur la cote, soit 28 % du volume transigé sur le marché. Le titre de la banque privée a pris de 1,1 % à 27,300 D.