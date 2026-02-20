Les perspectives de la coopération entre la Tunsie et les Etats Unis d’Amérique dans les secteurs de l’industrie, notamment les composants aéronautiques, l’électronique, les industries mécaniques et la céramique, ont été au centre d’un entretien ayant réuni, vendredi 20 février 2026, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, avec l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Bill Bazzi.

Les deux parties ont examiné, lors de cette rencontre, les opportunités de promouvoir les exportations de l’huile d’olive tunisienne conditionnée et de valoriser sa qualité sur le marché américain.

L’entretien a également porté sur la consolidation du partenariat bilatéral à travers le développement de projets dans le domaine de l’énergie, des énergies renouvelables, ainsi que le soutien à l’investissement et à la recherche scientifique dans le secteur des mines.

À cette occasion, la ministre a salué la solidité des liens d’amitié et la coopération économique fructueuse avec la partie américaine, soulignant la volonté du département de tutelle d’élargir la base du partenariat et de tirer profit de l’expertise américaine pour la concrétisation des projets futurs.

De son côté, l’ambassadeur américain a rendu hommage aux compétences tunisiennes, particulièrement les ingénieurs et les techniciens, réitérant la disposition de son pays à booster les investissements en Tunisie.