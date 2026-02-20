L’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) organise du 3 avril au 12 juin 2026 en collaboration avec l’Institut Bourguiba des langues vivantes, la 3ème session d’enseignement de la langue arabe au profit des étudiants et des non- étudiants résidents à l’étranger, selon un communiqué publié vendredi par l’office.

L’OTE a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes culturels et éducatifs destinés aux nouvelles générations de tunisiens résidents à l’étranger, précisant que les candidats doivent effectuer une préinscription via le site de l’Institut Bourguiba des langues vivantes www.iblv.rnu.tn et envoyer une demande de participation au nom du directeur général de l’OTE avec une copie du document de préinscription, une copie du passeport tunisien, une copie du passeport étranger ou de la carte consulaire, une photo d’identité. Ils doivent également remplir une fiche d’information et un engagement.

“En cas d’acceptation de la demande et l’obtention d’un accord pour suivre les cours, l’office prendra en charge 70 pc des frais de scolarité, alors que les participant s’engageront à verser le reste du montant”, a ajouté l’OTE.