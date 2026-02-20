L’Hydratation est très importante pendant le mois saint du Ramadan, a indiqué dr Lamia Kallel, cheffe du service de gastro-entérologie à l’hôpital Mahmoud Matri à l’Ariana dans une interview à l’agence TAP, soulignant qu’Il faut boire au moins deux litres d’eau entre la rupture de jeune et le S’hour d’une manière progressive pour maintenir l’énergie et le bien-être tout au long de la journée et éviter la déshydratation.

Elle a souligné l’importance de boire de l’eau d’une manière progressive. ” Il faut commencer par boire un grand verre d’eau à température ambiante ou tiède, puis continuez à s’hydrater tout au long de la soirée, pour une meilleure absorption par l’organisme et privilégier une alimentation saine composée essentiellement de fruits et légumes, céréales complètes, protéines..” a-t-elle recommandé, ajoutant que l’absence d’apport de liquide augmente le risque de déshydratation après de longues heures de jeune.

“L’absence de consommation d’eau pendant la journée peut conduire à la déshydratation, aggravant les problèmes digestifs. L’eau joue un rôle crucial dans le processus de digestion et l’absence d’une hydratation adéquate peut entraîner la constipation. Pour maintenir un bon équilibre hydrique, Les tisanes et les jus naturels peuvent aussi être bénéfiques avec la consommation également des aliments riches en eau et les légumes et fruits frais” a-t-elle précisé.

Kallel a expliqué que “L’absence de consommation d’eau pendant plusieurs heures entraîne une diminution des réserves hydriques. Le corps doit puiser dans ses ressources pour continuer à fonctionner, ce qui peut rapidement entraîner une sensation de fatigue et une baisse d’énergie” a-t-elle fait savoir, appelant à éviter les boissons sucrées et caféinées (sodas, café, thé noir), car elles favorisent également la déshydratation.

La déshydratation peut nuire au bien être des personnes vulnérables telles que les personnes âgées ou les personnes souffrant des maladies rénales. ” La déshydratation peut aggraver la fonction rénale, en particulier à un stade avancé”, a-t-elle expliqué ajoutant que la consommation des aliments riches en eau, comme les crudités (concombre, tomate) ou les fruits frais en début de repas et pendant le s’hour contribue à hydrater le corps et à lui procurer les vitamines nécessaires.