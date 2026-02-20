La Municipalité de Tunis a annoncé, dans un communiqué en date du 19 février 2026, l’ouverture des candidatures pour le Grand Prix des arts plastiques de la Ville de Tunis, édition 2026, invitant les artistes plasticiens tunisiens à présenter leurs créations les plus récentes et innovantes.

Les participants peuvent soumettre une seule œuvre relevant de la céramique d’art ou des techniques textiles (fibres naturelles, tapisserie artistique…).

Le concours est doté de prix financiers d’un montant total de 15 000 dinars tunisiens, répartis entre 8 000 dinars pour le premier prix, 4 000 dinars pour le deuxième et 3 000 dinars pour le troisième. Les artistes souhaitant participer doivent envoyer leur dossier par courrier électronique à l’adresse kheireddinepalais@gmail.com.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 17 mars 2026. Les artistes sélectionnés seront annoncés le 24 mars 2026, tandis que la date limite de remise des œuvres est fixée au 2 mai 2026. Toute candidature ne respectant pas les conditions énoncées sera automatiquement rejetée. La Municipalité de Tunis encourage les artistes plasticiens à prendre part à cette édition, qui célèbre la créativité et l’innovation dans le domaine des arts plastiques.

Cette initiative vise à encourager la création artistique et à affirmer le rôle de la Municipalité de Tunis dans le paysage artistique national.