L’Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises (ISCAE) de l’Université de La Manouba a signé une convention de partenariat stratégique avec l’International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale. Cet accord, qui concerne spécifiquement le Master en Ingénierie Financière et Bancaire (IFB), marque une étape majeure dans l’ouverture internationale de l’établissement.

Annoncée sur les réseaux sociaux de l’Institut, la signature a eu lieu au Caire (Égypte), en marge de la conférence « Financing for a Sustainable Future », organisée les 15 et 16 février 2026 sous l’égide du programme 30by30 de la banque centrale d’Égypte et de l’IFC Égypte. L’accord a été paraphé par le directeur de l’ISCAE, Saber Sebei, et par Riadh Nouar, responsable au sein de l’IFC.

Ce partenariat vise à offrir aux étudiants un accès à une expertise pointue, un réseautage international et le développement de compétences alignées sur les standards mondiaux de la finance durable. Il devrait permettre une meilleure adéquation entre la formation académique et les exigences du secteur financier international.