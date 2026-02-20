Une délégation tunisienne, présidée par l’ambassadeur, Délégué Permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Dhia KHALED, a pris part aux travaux de la 19ème session du Comité Intergouvernemental pour la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions Culturelles, institué par la Convention de 2005 de l’UNESCO et dont la Tunisie est membre élu pour le mandat 2025-2029.

Selon un communiqué de la Délégation Permanente de la Tunisie auprès de l’UNESCO, la délégation tunisienne a souligné la position et l’approche de la Tunisie sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de la session et qui ont porté, principalement, sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans un environnement numérique et les enjeux relatifs au traitement préférentiel des pays en développement.

La session qui se tient à Paris, du 17 au 20 février 2026, a été marquée par la participation des vingt-quatre Etats membres du Comité, des observateurs et des représentants des Organisations de la Société Civile, de même que par le lancement de la quatrième édition du rapport « Re/Penser les politiques en faveur de la créativité ».

Le document fait appel à la mise en place de politiques plus fortes pour protéger les créateurs contre les inégalités croissantes en matière de créativité artistique.