Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné, ce jeudi, la nécessité d’assurer un suivi instantané et continu des indicateurs des prix au niveau du marché de gros, afin d’éviter toute répercussion négative sur les prix de détail, appelant à des interventions immédiates pour traiter toute anomalie et prévenir les perturbations.

Lors d’une visite effectuée ce jeudi à l’aube au marché de gros de Bir El Kassaâ à Ben Arous, dans le cadre de la poursuite du contrôle des circuits de distribution, notamment durant le mois de Ramadan, le ministre a assuré que les équipes de contrôle économique poursuivront leurs interventions quotidiennes et intensives pour lutter contre toutes les infractions, selon un communiqué publié par le département.

Il a, par ailleurs, affirmé que l’État est déterminé à assurer un approvisionnement régulier et à contenir les prix, de manière à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, exhortant l’ensemble des intervenants à assumer leurs responsabilités nationales durant le mois de Ramadan.

“Le ministère n’hésitera pas à appliquer la loi avec la plus grande fermeté”, a souligné Abid.

Accompagné du gouverneur de Ben Arous, le ministre a parcouru les différents pavillons du marché de gros, où il s’est enquis du rythme d’approvisionnement, suivi les niveaux des prix et vérifié le respect des mesures arrêtées par le ministère pour maîtriser les prix.

D’après le communiqué, la visite a permis de déjouer une tentative de spéculation sur des produits de consommation à forte demande durant les premiers jours du Ramadan et de constater d’autres anomalies qui ont été régularisées sur place outre la prise des mesures légales nécessaires.

Lors du premier jour du mois de Ramadan, le marché de gros de Bir El Kassaâ a enregistré 1.525 tonnes de légumes et de fruits, dont 1.100 tonnes de légumes et 425 tonnes de fruits, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à la même journée de l’année précédente, en plus de 27 tonnes de poissons.

Le ministère rappelle qu’un numéro vert 80100191 est mis à la disposition des citoyens pour signaler toute éventuelle infraction.