Les dividendes distribués de l’exercice 2024 par les sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont réalisé une progression de 13,4% pour atteindre 1580 MD, selon le rapport sur la distribution de dividendes par les sociétés cotées au titre des exercices 2022-2022, publié, jeudi, par la Bourse de Tunis.

Portée notamment par les deux secteurs majeurs à savoir «Sociétés financières» et «Biens de consommation» ayant progressé respectivement de 9,5% et 19,2%, cette performance intervient après deux augmentations successives en 2023 (+10,6%) et 2022 (+10,8%).

En effet, les «Sociétés financières» concentrent plus de 61% du total des montants distribués confirmant ainsi leur statut de locomotive du marché en matière de dividendes.

La contribution du secteur «Biens de consommation» est en amélioration continue sur la période en passant de 23% en 2022 à 25% en 2024. Ce positionnement avancé (2 ème) revient principalement à la SFBT qui représente 53% du secteur et 14% du marché, a-t-on ajouté.

Stabilité du nombre des sociétés distributrices de dividendes

S’agissant du nombre de sociétés distributrices, il demeure globalement stable en se situant entre 48 et 49, bien que la cote s’est réduit de huit sociétés sur la période 2022/2024 suite aux radiations.

Ainsi, la proportion de sociétés distributrices s’est nettement améliorée sur la période, passant de 60% en 2022 à 66% en 2024.

Le taux de distribution des dividendes (Payout) poursuit sa progression sur la période sous revue, passant de 53,9% en 2022 à 57,5% en 2024.

Sur l’ensemble de la période, le Payout moyen s’établit à 56,1%, traduisant une politique d’affectation des bénéfices globalement modérée qui devrait répondre aux attentes des actionnaires sans pour autant hypothéquer la solidité financière de l’entreprise, a expliqué la même source.

Des délais raccourcis entre les AGO et le paiement des dividendes

En outre, les délais moyens de mise en paiement des dividendes ont été raccourcis en 2024 à 32,7 jours, contre 38,2 jours en 2023.

De même les les écarts entre les délais sectoriels de distribution ont été sensiblement réduits, en 2024, par rapport à 2022 et 2023. Cette convergence est induite par la normalisation des délais du secteur «Matériaux de base » ramenés à 42 jours en 2024 contre 75 en 2023.

De leurs côté, les sociétés financières présentent les délais les plus courts et les plus stables sur l’ensemble de la période avec une moyenne de 26 jours.