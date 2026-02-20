Le suivi de l’approvisionnement du gouvernorat de Béja en ammonitrate et de la situation de la Société Tunisienne du Sucre(STS), dont la reprise de ses activités est prévue la semaine prochaine, ont été au centre d’une visite de terrain effectuée, jeudi 19 février 2026, par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, au gouvernorat de Béja.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, la ministre a annoncé que tous les financements nécessaires ont été fournis, des solutions ont été identifiées ainsi que les équipements nécessaires ont été mis à disposition pour que les activités de la STS reprennent la semaine prochaine après un arrêt de plusieurs mois.

Et de poursuivre qu’un programme de restructuration de la société sera mis en œuvre, tout en prenant en compte, l’aspect environnemental, et ce, en vue de garantir la pérennité et la préservation des entreprises publiques.

La ministre de l’Industrie a souligné l’importance de l’intégration de toutes les parties pour réussir le programme ambitieux de la société compte tenu de sa symbolique, de son historique et de son rôle économique.

De son côté, le Directeur de la production à la STS , Ramzi Houimli, a annoncé à l’agence TAP que l’usine est prête à démarrer ses activités lundi prochain, après que toutes les essais nécessaires sur les nouveaux équipements ont été effectuées.

Il a rappelé qu’une enveloppe de 16 millions de dinars a été décaissée pour fournir de nouveaux équipements, effectuer des réparations et assurer les fonds de roulement nécessaires à la reprise de l’activité de la Société.

«Un plan de travail a été élaboré pour la restructuration de la STS et la réalisation des grands investissements pour son expansion et l’augmentation de sa capacité de production pour atteindre mille tonnes par jour, moyennant des investissements estimés à 56 millions de dinars », a-t-il encore expliqué.

Créée depuis l’année1962, la STS a cessé ses activités en juin 2024 en raison de problèmes liés à la qualité du sucre et de la nécessité d’entretenir et de renouveler un certain nombre d’équipements.