Le marché boursier a clôturé la séance sur une note positive. L’indice de référence a inscrit une hausse de 0,71 % à 14 730,2 points dans un volume bien garni de 9,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre CITY CARS s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du concessionnaire automobile a signé une progression de 6 % à 29,640 D, dans un flux de 81 mille dinars.

Le titre BTE a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque a affiché une embellie de 4,3 % à 4,620 D. La valeur a amassé des échanges limités de 19 mille dinars sur la séance.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du cimentier a reculé de -4 % à 0,480 D. La valeur a été transigée à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ASTREE a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action de l’assureur s’est délestée de –4 % à 46,000 D. La valeur n’a pas drainé des capitaux sur la séance.

Le titre ATTIJARI BANK a réussi à se distinguer sur la séance, inscrivant une progression de 3,2 % à 70,000 D. La valeur a alimenté le marché avec un volume de 3,2 MD, soit le volume le plus fourni de la cote.