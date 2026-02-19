L’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) a signé ce jeudi, au siège du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, un accord de coopération avec la société représentant le groupe économique international spécialisé dans les industries électroniques Asteel Flash USI Tunisie, qui prévoit la création de plus de 400 emplois pour les diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur au cours de l’année 2026.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a souligné à cette occasion que la Tunisie est le seul pays africain où ce groupe économique est représenté depuis 26 ans, précisant que cette société a décidé de doubler ses investissements en Tunisie en raison des compétences tunisiennes hautement qualifiées et efficaces.

Il a souligné que cet accord permettra de créer plus de 1 500 emplois au cours des trois prochaines années, soulignant que ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de la volonté du groupe en Tunisie d’agrandir son usine sur une superficie importante dans le domaine des industries électroniques au profit de l’électronique automobile et aéronautique, ce qui nécessitera le recrutement de plusieurs spécialités, notamment dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de l’informatique, des services et de l’électronique.

Chaoud a souligné les efforts déployés par le ministère pour intensifier les partenariats avec les grandes entreprises ayant une capacité opérationnelle dans tous les secteurs afin d’intégrer les ressources humaines et les compétences dans le cadre de contrats de travail garantissant un salaire équitable et un travail décent.

Il a rappelé, dans ce contexte, le programme des grands opérateurs lancé en mai 2025, qui a abouti en moins d’un an à la conclusion d’un accord et à l’embauche de plus de 15 000 jeunes dans différents secteurs, soulignant que l’intégration des diplômés de la formation professionnelle sur le marché du travail dépasse 70 %, ce qui est un pourcentage important selon lui.

Pour sa part, le président-directeur général du groupe français spécialisé dans l’électronique Asteel Flash, Nicolas Denis, a déclaré dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature que « la Tunisie est un pays stratégique qui dispose d’une compétitivité importante et que Les compétences tunisiennes, issues d’une formation universitaire de haut niveau, correspondent bien au marché du travail européen».