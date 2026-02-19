La Direction générale de la recherche scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des candidatures pour le financement de projets de recherche dans le cadre du programme d’encouragement des jeunes chercheurs au titre de l’ Année 2026, jusqu’au 16 mars prochain, selon la publication n° 5 de l’année 2026 du ministère.

Le programme d’encouragement des jeunes chercheurs est considéré comme est un mécanisme compétitif de financement des activités de recherche et d’innovation destiné principalement aux jeunes universitaires en début de carrière dans toutes les disciplines scientifiques afin de les inciter à l’excellence scientifique et de les encourager à s’orienter vers les priorités nationales et régionales et à s’engager dans des appels à candidatures nationaux et internationaux pour le financement de projets de recherche scientifique.

Les conditions de participation sont les suivantes : à la date de soumission de son projet de recherche, le candidat doit être membre du corps enseignant et chercheur avec le grade de professeur adjoint ou un grade équivalent, et exercer ses fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ou dans un établissement public de recherche, avec une ancienneté dans le grade ne dépassant pas 5 ans à la date de clôture des candidatures. Il est également exigé que le candidat n’ait pas bénéficié auparavant d’un financement dans le cadre du programme d’encouragement des jeunes chercheurs lors de ses éditions précédentes.

Le ministère a fixé au 16 mars 2026 la date limite pour l’acceptation des dossiers papier et des candidatures sur la plateforme mise en place à cet effet

.httpss://shorturl.at/x9EhH-