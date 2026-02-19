Trois lauréats ont reçu des prix de la 2ᵉ édition du concours régional ARTITERROIR, dédié à la valorisation des produits du terroir à travers l’artisanat, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI Tunisie ), mardi.

Organisée à Dar Machat à Nabeul, cette édition a mis en lumière des créations innovantes inspirées de produits phares de la région, reflétant l’identité culturelle et patrimoniale de Nabeul.

Les trois lauréats ont été félicités aux côtés de tous les participants, et l’ensemble des œuvres a été exposé aux visiteurs.

Le concours ARTITERROIR reflète l’approche de l’ONUDI à travers le projet d’Accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir(PAMPAT) Tunisie, à valoriser les savoir-faire locaux, améliorer la qualité et l’accès aux marchés des produits du terroir, et renforcer les synergies entre les secteurs de l’artisanat, l’agroalimentaire et le tourisme. Il illustre comment le patrimoine local, allié au savoir-faire artisanal et à l’innovation, contribue au développement durable.

Lancé le 12 mars 2025, le concours ARTITERROIR s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine local, en plaçant la créativité artisanale au service de l’identité régionale et du développement économique durable.

Le concours ARTITERROIR s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir, lancée en 2022 par le ministère de l’Agriculture en collaboration avec 6 ministères, notamment le ministère du Tourisme et de l’artisanat, et plusieurs autres institutions, avec l’appui du projet PAMPAT.

Cette stratégie vise à faire des produits du terroir des leviers de développement local, en créant des synergies entre le secteur agricole, artisanal et touristique.

La phase 2 du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT 2) a été lancée en Tunisie en janvier 2020 pour une durée de 5 ans.

Le PAMPAT 2 est financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération Suisse (SECO) et est mis en œuvre par l’ONUDI, en étroite collaboration avec les ministères du Développement, de l’Industrie et de l’Agriculture.

Le projet continuera à mettre sous les projecteurs les produits agroalimentaires du terroir tunisiens avec un budget de 4,1 millions de francs suisses.

Ce projet est axé sur la reconnaissance et l’institutionnalisation du sous-secteur tunisien des produits du terroir et représente la suite du PAMPAT 1 qui a été mis en œuvre entre 2013 et 2019.