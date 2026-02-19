Le ministère de la Santé a recommandé aux patients diabétiques de se préparer à l’avance pour jeûner sainement, à travers une vidéo présentée par Dr Chiraz Rached Amrouche de l’Institut national Zouhair Kallel de nutrition et de technologie alimentaire, publiée jeudi.

Selon la spécialiste, une bonne préparation rigoureuse pour un jeûne sûr passe par trois étapes indispensables. La première consiste pour le médecin traitant à classer le patient diabétique en fonction des risques que le jeûne présente pour sa santé. Le médecin spécialiste procède ensuite à des ajustements thérapeutiques, notamment en modifiant l’horaire, la posologie et la quantité des médicaments (insuline) à prendre.

Le médecin traitant doit également rééduquer son patient en matière de nutrition en lui préparant un programme alimentaire adapté à ses habitudes médicales, et lui recommander de poursuivre ses activités physiques pendant le mois de ramadan, a-t-elle également souligné.

Elle a souligné l’importance de la surveillance personnelle du taux de glycémie dans le sang, insistant sur la nécessité d’interrompre le jeûne en cas de baisse ou d’augmentation de ce taux.