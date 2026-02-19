Cinq soirées composent le programme de la 11ème édition de “Tarnimet”, le rendez-vous ramadanesque de La Rachidia, qui se déroulera du 7 au 14 mars 2026.

Baptisée du nom du célèbre chef d’orchestre et compositeur tunisien Mohamed Triki (1899-1998), cette édition rend hommage à l’une des figures majeures de la musique tunisienne, qui a rejoint La Rachidia dès sa création en 1934, dans le cadre de son projet de développement d’une musique authentique et exigeante, et en assura en tant que chef d’orchestre la direction artistique.

“Tarnimet” 2026 propose une immersion dans les différentes expressions de la musique tunisienne authentique, mettant en lumière des sonorités variées et des découvertes musicales, portées à la fois par de jeunes talents émergents et par des artistes confirmés.

Ci-après le programme des spectacles qui débuteront à 21h30 au siège de La Rachidia, à la médina de Tunis (à l’exception du spectacle d’ouverture) :

7 mars 2026 :

Spectacle « Nouba mhayyer sika » par la Troupe de la Rachidia (au Théâtre municipal de Tunis)

8 mars 2026 :

“Mohamed Ali Chebil chante”

12 mars 2026 :

Concert “PROJECT” de Malek Lakhoua

13 mars 2026 :

“Nasim El Wasl” sous la direction de Cheikh Naoufel Zariat

14 mars 2026 :

“Layali Zmen” par la Troupe de la Rachidia