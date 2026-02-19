Depuis le 15 février 2026, l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) a franchi une étape majeure dans sa transformation numérique avec le lancement de sa nouvelle plateforme en ligne, accessible à l’adresse www.ipsi.rnu.tn.

Conçu comme une plateforme universitaire intelligente, ce nouveau portail répond aux besoins de l’ensemble des acteurs de l’écosystème académique : enseignants, étudiants, administration, anciens étudiants, entreprises et partenaires.

L’espace dédié aux enseignants permet de centraliser les documents pédagogiques et administratifs, de gérer les emplois du temps, et de réserver salles et équipements. Il offre également la possibilité de piloter le cycle complet des stages, de valoriser les parcours professionnels via un CV en ligne, et de suivre en temps réel l’état d’avancement des demandes administratives.

Pour l’administration, la plateforme assure une dématérialisation complète des procédures (attestations, congés, missions). Elle facilite la communication interne grâce aux annonces et à une messagerie sécurisée, permet le traitement des réclamations via un système de tickets, et garantit un suivi en temps réel des flux de demandes.

Les étudiants peuvent, quant à eux, effectuer leur pré-inscription entièrement en ligne, consulter les ressources pédagogiques et les informations académiques, accéder à leur emploi du temps et au calendrier des examens, constituer leur dossier numérique personnel, assurer le suivi de leurs stages et projets, et participer aux enquêtes d’amélioration de la vie universitaire.

Selon les réseaux sociaux de l’IPSI, un espace est également réservé aux anciens étudiants pour valoriser leur parcours professionnel grâce à un CV dynamique, intégrer un réseau d’échanges et d’opportunités, partager leur expérience et contribuer au rayonnement de l’institution.

Enfin, l’espace dédié aux entreprises et partenaires permet la publication d’offres de stages, de projets de fin d’études (PFE) et d’emplois, le suivi de l’évolution des stagiaires, l’accès à une CV-thèque qualifiée, et le renforcement du lien université-entreprise à travers des enquêtes de satisfaction.

Le lancement de ce pis’inscrit dans la stratégie de modernisation de l’IPSI, visant à améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité des services pour l’ensemble de la communauté universitaire.

Fondé en 1967, l’IPSI est l’une des institutions universitaires les plus anciennes de Tunisie et le seul établissement public dédié aux métiers du journalisme et de l’information. Ce nouveau déploiement technologique confirme son engagement en faveur de l’innovation pédagogique et de la modernisation des services universitaires.