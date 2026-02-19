Le Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères, Mohamed Ben Ayed a reçu mercredi au siège du ministère, l’Ambassadeur de la République Tchèque en Tunisie Richard Kadlčák.

Le diplomate tchèque a exprimé le souhait de son pays de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie au niveau bilatéral et multilatéral, et affirmé la disposition à travailler de concert avec la partie tunisienne pour concrétiser les prochaines échéances bilatérales.

Mohamed Ben Ayed s’est, pour sa part, félicité du niveau des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la République Tchèque, basées sur la collaboration et le respect mutuel. Il a souligné la volonté commune de les développer davantage, notamment à l’occasion du 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a insisté sur l’importance d’assurer le suivi des résultats de la visite du ministre tchèque des Affaires étrangères en Tunisie en avril 2025 et de la nécessité de préparer de manière adéquate les échéances bilatérales programmées cette année, afin de renforcer davantage la coopération dans les domaines économique, touristique et culturel, ainsi que dans les secteurs de la santé et de la cybersécurité.