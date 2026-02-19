Les auteurs tunisiens Ahmed Gasmi et Ahmed Elbahi figurent dans la liste courte de la 20e édition du Sheikh Zayed Book Award, ont annoncé les organisateurs.

Ahmed Gasmi est retenu dans la catégorie Critique littéraire et artistique pour son ouvrage « Récits et témoignages : vers une nouvelle conception de la perspective et du point de vue dans les arts narratifs » (News and Eyewitness Accounts: Towards a New Conception of Perspective and Point of View in the Storytelling Arts), publié par Latrach Édition en 2024.

Dans cette même catégorie figurent également le Libanais Ramzi Mounir Baalbaki (Fondements de la théorie linguistique arabe, American University of Beirut Press, 2025) et le Jordanien Zuhair Tawfiq (Percevoir le monde : stéréotypes réciproques entre le soi et l’autre, Alaan Publishers and Distributors, 2025).

Ahmed Elbahi est, pour sa part, sélectionné dans la catégorie Manuscrits, Encyclopédies et lexiques pour son ouvrage « Al-Muʾnis fī Akhbār Ifrīqiyya wa-Tūnis » (« Le Compagnon des récits de l’Ifriqiya et de Tunis »), publié par Souhnoun Edition Diffusion en 2025.

Sont également en lice dans cette catégorie l’Égyptien Mohamed Elkhosht (Encyclopédie des religions du monde, Mohamed Bin Zayed University for Humanities, 2025), l’Italien Paolo La Spisa (Le Martyre d’Aréthas en arabe, Harrassowitz Verlag, 2021) et le Saoudien Ebraheem Mohammad Hamad Albatshan (Le Dīwān d’Abū al-Tayyib al-Mutanabbī et ses anecdotes, King Salman Global Academy for Arabic Language, 2023).

Organisé par le Abu Dhabi Arabic Language Centre (ALC), le prix a dévoilé les listes courtes de cette 20e édition (2025-2026) dans les catégories Littérature, Jeune auteur, Traduction, Critique littéraire et artistique, Culture arabe dans d’autres langues, Manuscrits, Encyclopédies et lexiques, ainsi qu’Édition et technologies.

Cette année, aucune œuvre n’a été retenue dans les catégories Littérature jeunesse et Contribution au développement des nations.

Selon les organisateurs, plus de 4.000 candidatures provenant de 74 pays – dont 21 pays arabes et 53 pays non arabes – ont été enregistrées, avec une première participation du Chili, de l’Islande et du Luxembourg.

Créé en 2006, le Sheikh Zayed Book Award récompense des auteurs et chercheurs dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines, et soutient notamment la traduction ainsi que la diffusion internationale de la culture arabe.