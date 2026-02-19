L’Association du Festival international de Sousse a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour la soumission des dossiers des spectacles artistiques de la 67ème édition du Festival international de Sousse pour la saison estivale 2026. Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé au 31 mars 2026 inclus, soit par courrier électronique à l’adresse festivaldesousse@gmail.com, soit par voie postale à l’adresse suivante : Festival international de Sousse, B.P. 346, Théâtre de plein air Sidi Dhaher, 4000 Sousse.

Les dossiers doivent comprendre une présentation détaillée du projet artistique précisant les différentes composantes de l’œuvre, sa durée, la liste des participants, ainsi que les textes littéraires et poétiques avec les noms des auteurs et des compositeurs. Le dossier devra être accompagné d’un enregistrement sonore d’une durée d’environ dix minutes, ainsi que d’extraits du projet artistique. Il devra également inclure le curriculum vitae du porteur du projet et des principaux artistes participants, les données et informations relatives aux équipements techniques nécessaires, notamment le son et l’éclairage, ainsi qu’un budget prévisionnel détaillé du coût global du spectacle.

Les dossiers présentés par des organisateurs de spectacles doivent être accompagnés d’un document de mandat légal émanant de l’artiste porteur du projet, de son producteur ou de son agent. Ils doivent également comporter une copie de la carte d’identité nationale et une carte professionnelle artistique pour les artistes exerçant en tant que personnes physiques, une copie de la carte d’identification fiscale, une copie de l’extrait du registre du commerce, ainsi qu’un ensemble de photographies numériques destinées à être utilisées sur les différents supports de communication du festival.