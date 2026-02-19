Le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) a lancé un appel à candidature dans le cadre du projet “Plateforme Venus : Inventaire numérique interactif, annotations scientifiques et étiquetage des collections historiques du palais-musée Ennejma Ezzahra”. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation, de structuration et de modernisation de la gestion des collections patrimoniales du palais-musée, à travers des outils numériques répondant aux standards scientifiques contemporains.

Les candidats retenus seront chargés d’assurer le pointage et le recollement des objets des collections historiques, la saisie, la correction et la vérification des fiches-objets sur la plateforme Venus, ainsi que la génération des numéros d’inventaire et des QR Codes correspondants.

La mission comprend également l’impression des QR Codes et la pose des étiquettes d’inventaire sur les objets concernés.

L’appel s’adresse aux titulaires d’une licence ou plus en histoire, archéologie ou patrimoine. Des formations en conservation, en gestion de bases de données informatiques, en langues et en techniques d’inventaire constituent un atout, tout comme une expérience préalable dans les domaines du patrimoine et des musées. Les candidats doivent démontrer une aptitude à identifier les pièces, leurs catégories et leur datation, une connaissance des termes techniques spécifiques à l’inventaire, ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques liés à la gestion des bases de données.

Les dossiers de candidature doivent comporter une copie de la carte d’identité nationale, un curriculum vitae détaillant le parcours académique et l’expérience professionnelle, une demande précisant la motivation et les compétences du candidat, ainsi que les justificatifs des références académiques et professionnelles, incluant copies conformes des diplômes, attestations de formation et de stages.

L’évaluation des candidatures se fera sur la base des diplômes, des formations, de l’expérience et du profil général, notamment la maîtrise des langues et des outils informatiques. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 12 mars 2026 à 12h00.

Zoom sur la “Plateforme Venus” : digitalisation et médiation culturelle au Palais Ennejma Ezzahra

Lancé le 21 juin 2024 au Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said, en marge de la célébration de la Fête de la Musique, ce projet innovant, financé par le Centre des musiques arabes et méditerranéennes, est le fruit d’une collaboration entre experts en technologie et spécialistes de la conservation du patrimoine. Il mobilise une équipe engagée, animée par un objectif central : la valorisation du patrimoine du palais Ennejma Ezzahra.

La plateforme vise à transformer l’expérience des visiteurs grâce à la digitalisation complète des collections et des espaces du palais, tout en tenant compte de l’accessibilité pour les personnes non voyantes et malvoyantes. Il s’agit d’une initiative pionnière, destinée à rendre l’histoire et la culture accessibles à tous, tout en contribuant à la préservation et à la transmission du patrimoine.

L’appellation “Venus” fait référence à l’étoile Vénus, symbole d’Ennejma Ezzahra, à l’instar de “Virgile” pour l’Institut national du patrimoine (INP) en Tunisie ou de “Joconde” pour la plateforme des musées de France. Ce projet offre un accès inédit aux espaces et aux collections numérisées du palais, permettant aux visiteurs, chercheurs et amateurs d’histoire de découvrir les trésors d’Ennejma Ezzahra de manière interactive et immersive.