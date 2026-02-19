Les Journées cinématographiques du court métrage Cinémana se tiendront dans leur 6ème édition du 24 au 26 juin 2026, à la Cité des Sciences de Tunis.

Porté par l’Alliance française de Tunis, en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le gouvernement de Monaco, l’Institut français de Tunisie et l’université de la Manouba, ce rendez-vous dédié aux courts-métrages méditerranéens s’articule autour de trois appels à participation, pensés pour différents niveaux et parcours. Les appels à candidatures sont ouverts jusqu’au 11 mai 2026.

Les ateliers de montage et de prise de vue, organisés sur trois jours, proposeront des notions de base, des applications pratiques, des visionnages de films en compétition, des masterclasses, ainsi que des temps d’échange favorisant la création de nouvelles connexions humaines. Les ateliers Cinémana sont nés de la volonté de donner sa chance à tous, en accueillant des étudiants issus de différentes disciplines, des jeunes aux parcours variés où les participants échangent et apprennent ensemble.

Le programme de développement de projets de courts-métrages de fiction ou documentaires est réservé aux jeunes talents tunisiens âgés de 18 à 30 ans, passionnés de cinéma et désireux de raconter des histoires en lien avec le thème de l’édition 2026 “La nuance “. L’objectif est de mettre en avant des récits explorant la complexité, les contradictions et ce qui fait notre humanité.

La manifestation comprend également une compétition internationale, avec deux jurys distincts, mettant à l’honneur des courts-métrages provenant de Tunisie, d’Egypte, du Sénégal, de Grèce, d’Italie, de Malte et de France.

Lancé en 2021, le festival propose une compétition de courts-métrages, des projections, des ateliers pour apprendre les métiers du cinéma, et des rencontres et des échanges avec des professionnels. Il vise à ouvrir des opportunités de carrière dans le cinéma, surtout pour les jeunes des régions moins desservies culturellement.