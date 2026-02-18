Le marché boursier a clôturé la séance de mercredi sur une note haussière. Le TUNINDEX a affiché une progression de 0,32 % à 14 626,80 points dans un volume garni de 24,1 MD. Il est à noter qu’aucune transaction de bloc n’a été effectuée au terme de la séance d’aujourd’hui, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le titre CITY CARS s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume de 74 mille dinars, l’action du concessionnaire a signé une progression de 6 % à 27,970 D.

Le titre ATL s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du leaseur s’est bonifiée de 4,6 % à 8,490 D. La valeur a drainé des échanges de 84 mille dinars sur la séance.

Le titre UIB a particulièrement animé la séance. Terminant sur une hausse de 1,9 % à 27,490 D, l’action de la banque a alimenté le marché avec un volume de 16,3 MD.

Le titre BH LEASING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de 4,4 % à 3,890 D, sans générer de flux.

Le titre STIP a affiché un parcours boursier décevant sur la séance. L’action du spécialiste en pneu s’est repliée de 4,4 % à 4,350 D. La valeur a été échangée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.