Le bureau d’ingénierie des projets à l’université de Tunis El Manar a organisé en collaboration avec “Euraxess Africa” et l’unité de gestion par objectifs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, (UGPO) une journée d’information à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis sur les mécanismes d’adhésion aux projets scientifiques à l’échelle internationale.

Cette manifestation a pour objectif de faire connaître les opportunités offertes aux chercheurs dans le cadre du programme “Horizon Europe”, de présenter l’initiative “Méditerranée et Afrique” et les services offerts par le réseau “Euraxess Afrique” dans le domaine de la mobilité des chercheurs et du développement de leur parcours professionnels.

La rencontre a permis aux participants de prendre connaissance des mécanismes d’adhésion aux programmes, à partir de la phase d’appels à projets et la recherche de partenaires jusqu’à la présentation des propositions de projets.