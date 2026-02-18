Le ministre du commerce et du développement des exportations Samir Abid a réitéré la détermination de son département à assurer le bon fonctionnement des marchés, durant le mois de ramadan, en luttant contre les pratiques de monopole, de spéculation ainsi que la tricherie.

Intervenant lors d’une plénière tenue mercredi au Conseil national des régions et des districts (CNRD), le ministre du Commerce a précisé que cet objectif sera concrétiser en assurant la régularité de l’approvisionnement, la diversification de l’offre, l’application de prix équitables, la concrétisation de la transparence des transactions au sein des circuits de distribution, ainsi que la rationalisation du comportement de consommation du citoyen.

Ainsi, pour assurer un approvisionnement régulier du marché, le ministère va compter sur la production locale pour l’approvisionnement, a-t-il précisé, faisant remarquer que l’importation sera le dernier recours, dans certains cas exceptionnels et conjoncturels, citant à cet égard quelques initiatives notamment dans le secteur des viandes.

“Nous essayons de donner la priorité d’approvisionnement au marché local, pour répondre à la demande des familles et des professionnels. Il s’agit également de garantir bonne gestion de l’offre et des stocks afin de préserver le pouvoir d’achat du consommateur”.

De même, dans sa stratégie d’approvisionnement, le ministère assure l’alimentation des marchés, en produits de consommations, dans les zones populaires et rurales , notamment, pour le café, l’huile végétale subventionnée, et dans certains cas, l’huile d’olive.

Le ministère a également pris des mesures pour assurer la régularité de l’approvisionnement en légumes et fruits de saison, outre les viandes rouges et blanches ainsi que les produits de la pêche, des conserves, d’huile d’olive ( programme de vente de l’huile d’olives extra vierge conditionnée aux adhérents des amicales et des mutuelles du secteur public ainsi qu’aux les grands surfaces, à un prix raisonnables à la portée du consommateur).

Certains produits qui ont connu auparavant une pénurie, comme le lait et la farine existent en quantité suffisante, ainsi que le café et le sucre. L’Office du commerce de la Tunisie (ONT) dispose d’un stock stratégique de ces produits, a indiqué le ministre.

“S’agissant de la maitrise des prix, nous avons fixé une stratégie pour le mois de ramadan, qui s’appuie sur 5 éléments. Il s’agit de geler les prix de certains produits de consommation de base, qui composent le panier du citoyen, de l’encadrement des prix et des marges bénéficiaires, dans la mesure où nous nous sommes accordés avec les producteurs à appliquer des prix plafonnés, à ne pas dépasser, en plus des grossistes et des détaillants”.

En ce qui concerne le Programme du contrôle économique, qui est un programme spécifique, il sera étalé sur deux périodes (première quinzaine du mois de ramadan et la 2ème quinzaine) pour assurer le contrôle des prix et des produits de consommation durant la 1ère période, ainsi que ceux des vêtements et des jouets.

Le ministère dispose de 25 cellules de contrôle économique permanentes dans les principaux marchés du gros et de détail réparties sur tous les gouvernorats du pays, ainsi que plus que 150 équipes de contrôle.

L’objectif est de contribuer à la rationalisation du comportement du consommateur, et préserver sa santé, a conclu le ministre.