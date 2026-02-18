Six conventions de partenariat ont été conclues, mardi, entre le centre de formation et d’apprentissage d’Oued Gueriana (gouvernorat de Manouba) et des entreprises tunisiennes.

La directrice régionale de l’emploi, Mbarka Ragoubi a indiqué à l’Agence TAP que ce partenariat offre des opportunités de formation et d’apprentissage dans diverses spécialités notamment en fabrication de plâtres médicaux, plomberie et conditionnement au profit des enfants du Centre de Défense et d’Intégration Sociale (CDIS) à Douar Hicher.

Elle a ajouté qu’au terme de la formation de deux ans, chaque candidat aura la possibilité d’obtenir un certificat d’attestation d’aptitude professionnelle qui lui permettra de lancer son petit projet.

L’objectif est d’œuvrer à lutter contre le décrochage scolaire et à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale des jeunes, a souligné la même source.

D’autres opportunités de formation dans de nouvelles spécialités comme l’électronique automobile et la soudure seront lancées, prochainement, par le centre d’apprentissage d’Oued Gueriana. En 2025, quelque 263 contrats de formation ont été conclus dont 92 liés au développement des compétences dans le secteur de l’habillement.