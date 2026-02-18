Un appel téléphonique a eu lieu, ce mercredi après-midi, entre le président de la République, Kais Saied, et le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au cours duquel ils ont échangé leurs vœux à l’occasion du mois de Ramadan, indique un communiqué publié par la présidence de la République sur sa page facebook.

Cet échange téléphonique a été l’occasion de réaffirmer les relations fraternelles privilégiées établies entre les deux pays et les deux peuples frères ainsi que la ferme volonté inébranlable de renforcer davantage la coopération et la complémentarité entre eux dans tous les domaines, ajoute la même source.