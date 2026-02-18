La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a financé, en 2025, un total de 1 074 projets, (près de trois projets par jour), dans le gouvernorat de Nabeul.

Ces financements se répartissent entre 672 opérations d’extension de projets existants et 402 nouvelles créations, ayant contribué à la création de 1 mille 399 emplois, selon des rapports publiés par la banque.

Le montant global des ressources financières allouées au financement de ces projets a atteint 21,267 millions de dinars, selon les mêmes rapports.

Cette enveloppe est répartie sur 3,419 MD pour 405 projets dans le secteur agricole, 993 mille dinars pour 153 projets dans le secteur de l’artisanat, 4,996 MD pour 194 projets dans le secteur des petits métiers et 11,860 MD pour le financement de 322 projets dans le secteur des services.

Les projets financés ont permis la création de 1 399 emplois, répartis sur 445 postes dans les projets agricoles, 227 emplois dans le secteur de l’artisanat, 268 offres dans le secteur des petits métiers et 459 emplois dans le secteur des services, lit-on dans les rapports de la BTS Bank.

La banque a également indiqué avoir accordé des prêts d’un montant de 5,608 MD à 103 promoteurs titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, et 15,659 MD à 971 promoteurs ayant d’autres niveaux d’instruction.

Le nombre de jeunes filles et de femmes bénéficiaires des financements de la Banque Tunisienne de Solidarité a atteint 330, pour un montant global de 7,316 millions de dinars. De leur côté, les promoteurs masculins ont obtenu des prêts d’un montant total de 13,951 millions de dinars, ayant servi au financement de 744 projets.

Par ailleurs, la BTS a précisé que les crédits alloués aux nouvelles créations ont atteint 12,678 MD, contribuant à la création de 558 emplois, tandis que le montant total des financements consacrés aux opérations d’extension de projets existants s’est élevé à 8,589 millions de dinars, générant 841 emplois.