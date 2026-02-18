A l’occasion du mois de ramadan, le ministère de la santé a souligné, dans un communiqué publié ce mercredi matin, la nécessité d’adopter une alimentation équilibrée et saine durant le mois de Ramadan.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur l’importance de retarder le repas du “shour” (le dernier repas, pris à l’aube) afin de réduire la sensation de faim, de soif et de fatigue.

Le ministère souligne que le repas du “shour” doit être complet et riche en glucides complexes (comme le pain complet, la bsissa, le mesfouf, le droo…), accompagné de légumes et de fruits. Il convient aussi de boire un verre de lait ou l’un de ses dérivés pasteurisés (comme le leben, le rayeb, le yaourt ou la ricotta).

Il est également recommandé d’éviter les aliments sucrés qui accentuent la sensation de faim et de soif, de réduire la consommation d’aliments riches en sel et en matières grasses ainsi que de stimulants, en particulier au “shour”.

Concernant le repas de rupture du jeûne, le ministère a conseillé de commencer par une petite quantité de liquides, comme du lait tiède ou de l’eau non froide, ou encore de la bsissa diluée dans de l’eau, puis de consommer quelques dattes ou un fruit, prendre un temps de pause et compléter le repas, en veillant à éviter les excès, notamment les aliments gras et difficiles à digérer, à bien mastiquer et à ne pas manger trop rapidement.

Le ministère a, aussi, mis en garde contre les boissons gazeuses, qui provoquent des troubles digestifs et n’aident pas à la digestion, ainsi que contre la consommation simultanée de viandes rouges, blanches et de poisson dans un même repas.

Pendant la soirée, il est important, selon le communiqué, de boire suffisamment d’eau, de pratiquer une activité physique légère deux heures après l’iftar (comme la marche), et d’éviter les veillées excessives pour bien dormir (7 à 8 heures).