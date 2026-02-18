L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) a annoncé la mise en place d’un système d’information qui offrira des services en ligne à ses usagers, permettant notamment le suivi à distance des dossiers déposés auprès de l’agence.

Cette plateforme, dont l’annonce a été relayée par les réseaux sociaux officiels de l’Agence, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services fournis par l’agence.

Dans une première phase expérimentale, les services en ligne concerneront des domaines clés de l’activité de l’agence. Les usagers pourront notamment suivre l’évolution de l’évaluation des études d’impact sur l’environnement, consulter le traitement des études de dépollution, ainsi que suivre l’approbation des cahiers des charges environnementaux.