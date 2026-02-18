A la date du 17 février courant, les avoirs nets en devises ont atteint 25,06 milliards de dinars, ce qui représente 106 jours d’importation. En comparaison avec la même période de l’année dernière, les réserves en devises (23,3 MD soit 102 jours d’importation) ont augmenté de 7,5%, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Un accroissement des billets et monnaies en circulation a été enregistrée, se stabilisant au niveau de 27,4 milliards de dinars, au 16 février 2026, contre 22,8 milliards de dinars, à la même date de l’année dernière.

Les statistiques de l’Institut d’Emission ont fait ressortir, en outre, une baisse du volume global du refinancement, à 11,2 milliards de dinars, à la date du 17 février 2026, contre 12,5 milliards de dinars, une année auparavant.

En contrepartie, le total des transactions interbancaires a progressé de 8,8%, passant de 3,4 milliards de dinars, le 17 février 2025, à 3,7 milliards de dinars, actuellement.

Les revenus du travail cumulés ont en outre, augmenté de 6,7%, se stabilisant au niveau de 1045 millions de dinars (MD), au 10 février 2026, contre 979,4 MD, à la même date de 2025.

De même, les recettes touristiques ont évolué de 4,4%, à 696,5 MD, à la date du 10 février 2026, en comparaison avec la même période de l’année écoulée (667 MD).