La Banque Centrale de Tunisie (BCT), a annoncé la mise en circulation, à compter du 16 février 2026, d’un nouveau billet de banque de vingt dinars (type 2017).

Et de préciser dans une note adressée, le 16 février 2026, aux Banques et à l’Office National des Postes que ce billet ayant cours légal et pouvoir libératoire, portant les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que ceux du billet de vingt dinars de même type actuellement en circulation, à l’exception :

-De la date d’émission : remplacée par « 25-07-2025 » au lieu de « 25-7-2017 », et imprimée en caractères de taille supérieure.

– Des signatures : à savoir celle du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Fethi Zouhaier Nouri, et celle du Vice-Gouverneur, Mourad Abdessalem, qui sont imprimées en taille douce et en couleur rouge foncé au lieu de la couleur rouge

-Des traits horizontaux pour les malvoyants : imprimés en couleur rouge foncé au lieu de la couleur rouge.

Selon la note de la BCT, le billet de banque de vingt dinars (type 2017), circulera concurremment avec les autres billets de même dénomination et de même type actuellement en circulation.