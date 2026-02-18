L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont annoncé, mardi à Tunis, leur intention de développer un projet commun axé sur une « transition juste et durable » vers une économie verte, visant à concilier le développement des énergies renouvelables avec la protection et la mutation des emplois.

À l’issue d’une séance de travail tenue au siège de l’ANME, les deux parties ont convenu d’élaborer une proposition de projet qui s’appuiera sur les priorités nationales. L’objectif est de renforcer le rôle de l’OIT en tant que partenaire stratégique pour un développement inclusif en Tunisie.

Face aux mutations profondes que les industries vertes entraînent dans la structure de l’emploi, elles ont insisté sur la nécessité d’instaurer un dialogue social constructif pour garantir une gestion équitable de la transition écologique.

Cette décision fait suite à une réunion au siège de l’ANME entre le Directeur général de l’Agence et une délégation de l’OIT, composée du chef de l’unité PME à Genève, Dragan Radic, d’une experte en développement de projets du Bureau du Caire, Valentina Verze, ainsi que de plusieurs représentants de l’organisation en Tunisie.

Lors de la séance, le Directeur général de l’ANME a exposé les programmes de l’Agence visant à améliorer la compétitivité des entreprises industrielles, à soutenir l’investissement dans les technologies propres et à contribuer au développement du marché du travail.

Les deux parties ont souligné leur ambition de faire de ce futur projet un levier pour soutenir la justice sociale et assurer un développement durable qui n’exclut aucune catégorie de la population.